На Дніпрі ледь не потонув учасник змагань з підводного полювання

13:51, 08 жовтня 2012
Кримінал
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Херсон. 8 жовтня. УНІАН. У неділю в Херсоні на Дніпрі під час проведення Кубка України з підводного полювання 39-річному учаснику змагань, жителю Кривого Рогу, при зануренні стало зле.

Як повідомили УНІАН к прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, водолази підняли чоловіка з води і передали лікарям. Після надання медичної допомоги спортсмен від госпіталізації відмовився.

Як повідомляв УНІАН, 6-7 жовтня в Херсоні проходив Кубок України 2012 року з підводного полювання.

 

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