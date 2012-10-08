На Дніпрі ледь не потонув учасник змагань з підводного полювання
13:51, 08 жовтня 2012Кримінал
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Херсон. 8 жовтня. УНІАН. У неділю в Херсоні на Дніпрі під час проведення Кубка України з підводного полювання 39-річному учаснику змагань, жителю Кривого Рогу, при зануренні стало зле.
Як повідомили УНІАН к прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, водолази підняли чоловіка з води і передали лікарям. Після надання медичної допомоги спортсмен від госпіталізації відмовився.
Як повідомляв УНІАН, 6-7 жовтня в Херсоні проходив Кубок України 2012 року з підводного полювання.
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