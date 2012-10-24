У Криму з виборчих дільниць викрали комп`ютер і дві відеокамери

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. У Криму співробітники міліції цього тижня порушили два кримінальних справи за фактом крадіжки майна - оргтехніки і двох відеокамер - з виборчих дільниць, розташованих у Сімферополі і Феодосії.

Як повідомила УНІАН прес-служба Головного управління МВС в Криму, 22 жовтня в міліцію Феодосії звернулася директор будинку культури, в якому розташовується виборча дільниця, і заявила про крадіжку камери відеоспостереження і комп`ютерної техніки. За її словами, крадіжку було здійснено у вихідні дні. За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Також 23 жовтня в чергову частину Центрального районного відділу міліції Сімферополя звернулася голова виборчої комісії дільниці, розташованої в приміщенні школи. Жінка повідомила про крадіжку відеокамери. Справу заведено за тією же статтею. Ведеться слідство.