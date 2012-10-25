У Житомирській області суддю затримали на хабарі



Житомир. 25 жовтня. УНІАН. У Житомирській області прокуратура затримала суддю Бердичівського міськрайонного суду за хабар у 15 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, ”відділом Генеральної прокуратури з розслідування злочинів щодо корупційних дій 24 жовтня при одержанні хабара в розмірі 15 тисяч доларів США, затриманий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.”

Встановлено, що він, при пособництві адвоката, отримав гроші за призначення підсудному максимально м`якого покарання.

Порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому розмірі) відносно судді та за ч. 5 ст. 27 (пособництво) і ч. 3 ст. 368 КК України відносно адвоката.