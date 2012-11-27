На Чернігівщині припинили підпільне виробництво алкоголю



Чернігів. 27 листопада. УНІАН. На Чернігівщині співробітники управління податкової міліції ДПС в області минулого тижня викрили міжрегіональну схему нелегального надходження спирту на територію регіону та припинили виробництво фальсифікованого алкоголю.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС в області.

За даними податкової міліції, підпільне виробництво започаткував мешканець Чернігова ще у вересні минулого року, а спирт йому постачали із Сумщини. Під час слідчих заходів податкові міліціонери затримали дві вантажівки, в яких транспортувалося 2800 літрів спирту та 160 пляшок фальсифікованої горілки. Пізніше під час п`ятнадцяти обшуків у приватних гаражах та гаражах кооперативів Чернігова і Сумської області, де зберігався спирт, виявлено пластикові ємності, заповнені майже 19 тис. літрів спирту та 1400 пляшок горілки. Також під час обшуків було виявлено 500 пляшок коньяку та віски нібито відомих міжнародних брендів (з підробними акцизними марками). Проведені лабораторні дослідження встановили, що горілчані вироби становлять загрозу для життя та здоров’я споживачів.

Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму близько 1,9 млн грн.

За словами першого заступника начальника управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області Сергія Кузнєцова, з такої кількості спирту зловмисники могли виготовити та продати населенню понад 100 тис. пляшок фальсифікованої горілки сумнівної якості.

”Якщо говорити про бюджет, то реалізація таких обсягів легальної горілчаної продукції забезпечила б надходження до державної скарбниці більше 900 тис. грн. акцизного податку”, - зазначив він.

Відносно мешканця Чернігова, який виготовляв та продавав фальсифіковані алкогольні напої, слідчий відділ ДПС у Чернігівській області порушив справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Зараз проводяться заходи щодо з’ясування обставин надходження спирту та пошуку причетних осіб до його постачання, а також виготовлення і реалізації фальсифікату.