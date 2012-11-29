На Рівненщині священик підозрюється у згвалтуванні

Рівне. 29 листопада. УНІАН. Правоохоронці Рівненщини розпочали провадження проти священика Української православної церкви Московського патріархату, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини в одному з сіл Гощанського району, після відповідного звернення у міліцію її матері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, дані про цей злочин зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

У райвідділі міліції за цим фактом 22 листопада було почато провадження за ч.1 ст. 155 ККУ (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості).