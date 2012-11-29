На Волині начальник міськвідділу міліції подав у відставку

Луцьк. 29 листопада. УНІАН. Начальник Ковельського МВ УМВС України у Волинській області подав рапорт на звільнення у зв’язку з повішенням затриманого у службовому автомобілі, повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Окрім того, Ковельська міжрайонна прокуратура проводить перевірку щодо правомірності дій працівників міліції.

Як зазначено в повідомленні, у понеділок, у чергову частину міськвідділу звернулася жінка і повідомила про те, що її співмешканець влаштував сімейний дебош. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою, працівники міліції застали нетверезого чоловіка і прийняли рішення відвезти його в лікарню для встановлення ступеню алкогольного сп’яніння.

Перед тим, як посадити його у відсік для адмінзатриманих, міліціонери провели поверхневий огляд із метою виявлення предметів, якими він міг завдати шкоду собі або оточуючим. Оскільки чоловік вів себе спокійно, спецзасоби і заходи фізичного впливу щодо нього не застосовувалися.

Коли автомобіль під’їхав до медичного закладу, міліціонери відчинили двері службового автомобіля і побачили, що чоловік повісився.

За даним фактом була проведена службова перевірка, за результатами якої щодо працівників міськвідділу застосовані заходи дисциплінарного впливу, а начальник подав рапорт на звільнення.