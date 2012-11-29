ДАІ м. Києва попереджає про обмеження паркування 2 грудня

Київ. 29 листопада. УНІАН. 2 грудня о 17:30 на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського відбудеться футбольний матч між командами «Арсенал» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З метою належної організації безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського, Державтоінспекція звертається до водіїв із проханням не паркувати транспорт із порушенням правил, а також не залишати автомобілі на вулиці Грушевського та Парковій алеї.