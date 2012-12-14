У Дніпропетровську підлітки вбили шкільного сторожа

Дніпропетровськ. 14 грудня. УНІАН. У Самарському районі Дніпропетровська за вбивство шкільного сторожа та пограбування кабінету директора СШ №122, яке сталося в ніч з 11 на 12 грудня, затримано двох підлітків – колишніх випускників цього навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, зловмисники проникли в школу через вікно туалету, зайшли до кабінету директора та заволоділи комп’ютерною технікою. Коли вони намагалися втекти через двері на першому поверсі школи, їх помітив 60-ріний сторож і намагався їх затримати. Охоронець намагався захистити себе складним ножем, який мав у кишені, однак грабіжники ніж відібрали та почали його бити. Потім один із нападників наніс сторожу кілька ударів ножем в область шиї. В результаті отриманих поранень охоронець помер на місці. Хлопці забрали мобільний телефон убитого, викрадене майно і залишили навчальний заклад.

Наразі, більша частина викраденого майна вилучена за місцем проживання одного із зловмисників, також вилучено знаряддя злочину – ніж.

За даним фактом Самарський райвідділ міліції відкрив кримiнальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Розслідування вказаного злочину перебуває на особистому контролі начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області.