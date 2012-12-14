На Черкащині чоловік зарубав свого брата-близнюка
17:16, 14 грудня 2012Кримінал
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Під час сварки
Черкаси. 14 грудня. УНІАН. В Черкаській області в одному із сіл Черкаського району цього тижня затримано 56-річного чоловіка, який під час сварки зарубав свого брата-близнюка.
Як повідомляє офіційний сайт МВС України, попередньо встановлено, що сварка виникла після спільного вживання спиртних напоїв. Чоловік сокирою зарубав свого брата-близнюка та заподіяв ножові поранення 54-річному односельцю. Потерпілого госпіталізовано.
Правоохоронці затримали злочинця, стосовно нього відкрито кримінальне провадження.
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