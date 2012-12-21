Чоловік за невиплачену зарплату підпалив гараж роботодавця

Тернопіль. 21 грудня. УНІАН. В Тернопільській області затримали 37-річного чоловіка, який за невиплачену зарплату підпалив гараж роботодавця та два автомобілі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник слідчого відділення Кременецького райвідділу міліції Володимир Галевич, учора, 20 грудня, до чергової частини райвідділу надійшло повідомлення від 26-річного жителя села Кімната про підпал. Підприємець, який займається ремонтом транспортних засобів, повідомив про те, що вночі хтось облив бензином та підпалив його гараж і два чужих легкових автомобілі, які перебували у нього на ремонті.

Оперативники Кременецького райвідділу внутрішніх справ за підозрою у вчиненні підпалу оперативно затримали 37-річного тернополянина.

Чоловік зізнався, що здійснив підпал, щоб поквитатися з колишнім роботодавцем, оскільки той вигнав його з роботи, не виплативши зароблену 1 тис. грн. Чоловік неодноразово погрожував своєму колишньому працедавцю підпалити його майно, якщо той не виплатить кошти. Відповідно, після підпалу оперативникам неважко було встановити особу палія.

Після затримання чоловік розповів, що для сміливості випив спиртного, після чого купив на найближчій заправці 3 л бензину, полив ними вхід у гараж та припаркований поруч автомобіль і підпалив. У гаражі в цей час стояв ще один автомобіль, він теж пошкоджений вогнем.

Щодо затриманого розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне пошкодження майна, що заподіяло шкоду великого розміру, шляхом підпалу). Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3-х до 15-ти років.