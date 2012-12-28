На Черкащині затримали суддю-хабарника

Київ. 28 грудня. УНІАН. На Черкащині працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно зі співробітниками територіального спецпідрозділу та представниками Генеральної прокуратури України викрили у хабарництві суддю одного з районних судів обласного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, у провадженні 34-річного судді перебувала кримінальна справа, порушена відносно раніше судимого чоловіка, що обвинувачувався в крадіжці.

За винесення виправдувального вироку підсудному, який утримується під вартою, суддя вимагав від його захисника 1 тис. доларів США. Посадовця було затримано «на гарячому» в момент одержання хабара.

Генеральною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.