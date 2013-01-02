Відкрито кримінальне провадження стосовно «Нової пошти»

Київ. 2 січня. УНІАН. Слідче управління податкової міліції в Одеській області відкрило кримінальне провадження стосовно компанії «Нова пошта».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні взаємодії зі ЗМІ і громадськістю Державної податкової служби в Одеській області.

Як зазначається у повідомленні, кримінальне провадження було відкрите у порядку розгляду заяви громадянина про порушення норм діючого податкового законодавство компанією «Нова пошта». Всі необхідні заходи здійснюються згідно з нормами законодавства, стверджують в Одеській податковій.

Довідка УНІАН. Компанія «Нова Пошта» заснована у 2001 році і спеціалізується на доставці кореспонденції і вантажів у будь-яку точку України. Як сказано на офіційному сайті компанії, перевезення здійснюються за всіма можливими технологіями доставки. Компанія має 1 065 відділень у всіх регіонах.