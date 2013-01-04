У Луганську побили суддю Апеляційного суду

Луганськ. 4 грудня. УНІАН. У Луганську невідомий побив суддю Апеляційного суду.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, вчора, 3 січня, до чергової частини Ленінського райвідділу міліції звернувся із заявою суддя Апеляційного суду м. Луганська. Він повідомив, що 3 січня приблизно о 09.15 біля його гаража, що розташований по вул. Шевченка, між ним і невідомим, який під`їхав на автомобілі «Шевроле», виник конфлікт. Під час конфлікту суддя дістав тілесних ушкоджень.

Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Проводиться перевірка.