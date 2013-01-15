На Рівненщині 22-річний молодик розстріляв 8 відвідувачів кафе

Київ. 15 січня. УНІАН. На Рівненщині 22-річний молодик розстріляв 8 осіб, які перебували у кафе.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Рівненській області, о 4.20 до чергової частини Кузнецовського міськвідділу міліції надійшло повідомлення з Володимирецької центральної районної лікарні про те, що до медзакладу госпіталізовано восьмеро осіб із вогнепальними пораненнями.

Як з’ясувалося, в одному з селищ Володимирецького району напередодні ввечері молодик через вікно розстріляв з рушниці восьмеро осіб віком від 17 до 25 років, які саме відпочивали у кафе.

Працівники міліції за гарячими слідами затримали чоловіка. У даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Кузнецовського міськвідділу.

Зброю, із якої стріляв підозрюваний, — незареєстровану гладкоствольну рушницю – вилучено та направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.