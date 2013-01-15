Зловмисник пограбував магазин з іграшковим пістолетом

Донецьк. 15 січня. УНІАН. У Шахтарську Донецької області затримано 22-річного зловмисника, який увірвався в масці до магазину і викрав гроші, загрожуючи продавцеві іграшковим пістолетом, повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що до Шахтарського міськвідділу міліції звернулася 42-річна жінка - приватний підприємець із заявою про те, що невідомий в масці зайшов до приміщення її магазина, розташованого на території ринку мікрорайону ”Журавльовка”, і, загрожуючи продавцеві предметом, схожим на пістолет, оволодів грошима в сумі 400 грн.

Співробітники кримінального розшуку впродовж доби встановили і затримали 22-річного раніше судимого місцевого жителя. Затриманий пояснив, що скоїв злочин із використанням іграшкового пістолета.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Єнакієвому Донецької області було затримано двох 14-річних школярів, які, загрожуючи пневматичним пістолетом, винесли з магазина 4 пляшки пива і 4 грн.