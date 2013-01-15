В Ужгороді вчинено напад на суддю Апеляційного суду – УМВС

Ужгород. 15 січня. УНІАН. В Ужгороді вчинено напад на суддю Апеляційного суду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі зв’язків із громадськістю УМВСУ в Закарпатській області, ввечері 14 січня до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від мешканця Ужгорода, судді обласного Апеляційного судді про те, що на нього скоєно напад.

За словами судді, невідомий завдав йому тілесних ушкоджень. Інших деталей, а також ступінь тяжкості завданих ушкоджень, в МВСУ в Закарпатській області не повідомляють.

На місце події, за даними СЗГ УМВС в Закарпатській області, виїхала слідчо-оперативна група.

У СЗГ додали, що за після огляду місця події та попереднього опитування потерпілого було отримано словесний опис нападника. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування.

«Попередньо злочин кваліфікують за ч.2 ст. 377 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного)”, - повідомили в СЗГ УМВСУ в Закарпатській області.

В міліції також уточнили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі за даним фактом триває досудове розслідування.