Кількість жертв ДТП на Львівщині зросла до п’яти

Львів. 18 січня. УНІАН. Кількість жертв ДТП у Бродівському районі Львівської області зросла до п’яти.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, „на місці ДТП загинуло четверо людей. Вже у лікарні померла ще одна жінка-пасажир автобуса. Загальна кількість жертв становить п’ятеро осіб – водій пасажирського автобуса та четверо пасажирів. В лікарні перебувають 22 пасажири автобуса, 12 осіб госпіталізовано, серед них 5 неповнолітніх”, - поінформувала вона.

С.Добровольська також вказала, що за попередніми даними, водій пасажирського рейсового автобуса грубо порушив правила дорожнього руху - виїжджаючи на головну дорогу він не пропустив вантажний автомобіль „Рено”, який рухався по головній дорозі.

На місці події працюють правоохоронці.

С.Добровольська також поінформувала, що у кабіні вантажівки перебував лише водій, який отримав тілесні ушкодження та після надання медичної допомоги був відпущений додому.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у Бродівському районі Львівської області близько 11.20, на об’їзній дорозі міста Броди пасажирський рейсовий автобус, який слідував за маршрутом „Тернопіль-Червоноград”, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем „Рено”. За даними начальника прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павла Василенка, станом на 13.25 18 січня до медичних закладів міста Броди з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані 23 особи. Загинуло четверо людей.

