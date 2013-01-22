У Полтаві працівник СІЗО проніс в ізолятор наркотики

Полтава. 22 січня. УНІАН. У Полтаві почато кримінальне провадження проти працівника СІЗО, який проніс в ізолятор наркотики.

Як повідомили в прес-службі облпрокуратури, молодший сержант внутрішньої служби за винагороду в 50 гривень проніс на територію ізолятора пакет з 20-а грамами конопель на прохання одного із заарештованих.

За даним фактом прокуратурою Київського району Полтави вчора, 21 січня, почато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу) і ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання і передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі) КК України. Вирішується питання про обрання для сержанта запобіжного заходу.