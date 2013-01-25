У Дніпропетровській області затримали наркокур’єра-іноземця

Київ. 25 січня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України у Дніпропетровській області попередили контрабанду наркотичних засобів до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у потязі сполученням «Дніпропетровськ-Москва» правоохоронці затримали 51-річного раніше неодноразово засудженого за зберігання наркотичних засобів громадянина Республіки Азербайджан, який проживає без реєстрації у Дніпропетровську.

Під час обшуку затриманого оперативники виявили та вилучили серед особистих речей 360 пігулок лікарських засобів, до складу яких входить прекурсор - псевдоефедрин гідрохлорид, котрий використовують при виготовленні особливо небезпечної наркотичної речовини - метамфетаміну. Крім цього, вилучено 10 грамів метамфетаміну та 200 грамів наркотичної речовини - канабісу.

Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить майже 21 тисячу гривень.

Слідчими УСБУ стосовно наркокур’єра відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Наразі за рішенням суду підозрюваного взято під варту.