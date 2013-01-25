У Польщі затримали українку з двома паспортами

Варшава. 25 січня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби днями затримали громадянку України, котра мала два чинні закордонні паспорти з шенгенськими візами, які вона використовувала для того, аби довше перебувати у Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними прикордонників, це вже не перший випадок, коли українці намагаються таким чином ”обійти” чинне законодавство, яке дозволяє з шенгенською візою бути в країні максимум 90 днів кожні півроку.

”Порушення полягає в тому, що у заявках про видачу візу, яку подають у польські консульства приховується факт наявності ще одного паспорта з шенгенською візою та отримують ще одну в новий паспорт. Таким чином можна бути у Польщі довше”, - відзначила прес-служба Бещадського відділу польських прикордонників.

Затриманій 32-річній українці анулювали візу, зобов`язали залишити польську територію та заборонили поновний в`їзд на найближчі 6 місяців.

Як повідомляв УНІАН, польські консульства минулого року збільшили видачу віз в Україні до понад 640 тисяч з 570 тисяч за попередній рік та 450 тисяч в 2010 році.

Довідка УНІАН. Видача Польщею віз для українців зростає з 2009 року після рекордного 40% падіння в 2008 році, яке стало наслідком загострення правил видачі віз через приєднання поляків до Шенгенської зони.