У Львові пограбували гарнізонний храм УГКЦ Петра і Павла

Львів. 28 січня. УНІАН. У Львові невідомі зловмисники пограбували гарнізонний храм УГКЦ Петра і Павла.

Як повідомляє Релігійна інформаційна служба України (РІСУ) з посиланням на настоятеля церкви о. Степана Суса, вчора, 27 січня, у період з 14.00 до 17.00, зловмисники проникли до церковного офісу, виламавши вхідні двері. Невідомі відчинили сейф і забрали пожертви на реставрацію храму та ікон, викрали комп’ютерну техніку та мікрофони.

За словами настоятеля, зловмисників цікавили тільки матеріальні цінності – печатку та документацію вони не чіпали. Суму збитків священнослужителі загалом оцінюють у 30 тис. грн.

Участь у скоєнні злочину, як вважають в церкві, брало кілька добре підготовлених осіб.

«Судіть самі, - каже о. Степан, - одній людині вчинити таке не під силу. Хтось мусів слідкувати, аби не надійшли сторонні, бо місце тут людне, а інший, чи то інші, робили свою справу. Зрештою, не кожен може дати собі раду із сейфом».

Настоятель церкви також зазначив: «Добре, що ніхто з працівників храму не постраждав. Невідомо, як повели б себе крадії, коли б хтось з наших людей їх застав зненацька. Чи не захотіли б вони позбутися небажаного свідка?».

