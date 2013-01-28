У Донецькій області підліток «замінував» відділення банку

Донецьк. 28 січня. УНІАН. Співробітники кримінального розшуку ГУ МВС у Донецькій області спільно з колегами м. Іловайська затримали 16-річного підлітка, який минулого тижня зателефонував на номер «102», зробивши неправдиве повідомлення про закладену бомбу у відділенні філії одного з банків.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС у Донецькій області, дзвінок про замінування відділення банку, розташованого на першому поверсі триповерхового будинку надійшов пізно увечері. Під час виїзду співробітників міліції на місце було встановлено, що фінансова установа вже закрита і знаходиться на сигналізації. Разом з тим, приміщення експертами було перевірене, ніяких вибухових пристроїв виявлено не було.

Оперативникам знадобилося три доби, щоб вирахувати і затримати того, хто дзвонив.

Затриманий, раніше судимий підліток, свій вчинок пояснив тим, що коли вранці проходив повз житловий будинок, де того дня було виявлено міну, йому дуже сподобалася картина роботи міліції. Затриманий сказав, що пізніше він ще раз захотів подивитися на вподобане дійство і набрав «102».

За даним фактом проводиться досудове розслідування, тепер раніше судимому підліткові загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 2 до 6 років.