Заарештували підозрюваних у згвалтуванні 14-річної школярки

Одеса. 1 лютого. УНІАН. Вчора в Овідіопольському районі Одеської області заарештували двох підозрюваних у згвалтуванні 14-річної школярки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю управління МВС України в Одеській області, 31 січня Овідіопольський районний суд Одеської області визначив запобіжний захід для двох фігурантів кримінальної справи, провадження якої було відкрите 29 січня за скаргою про згвалтування неповнолітньої школярки. Як уточнив начальник ВЗГ Володимир Шаблієнко, суд ухвалив рішення заарештувати підозрюваних за поданням слідчого РВВС, яке було підтримане 29 січня прокуратурою Овідіопольського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, експертами констатована наявність у потерпілої опіку першого ступеня пальця лівої руки, садна в області спини, крововилив на лівому стегні і лівій гомілці.

«Тілесних ушкоджень в області статевих органів не виявлено. Проте експерти встановили, що дівчина мала сексуальні стосунки до подій ночі 17 листопада 2012 року, коли піддалася в селі Калаглія Овідіопольського району згвалтуванню, до якого причетні заарештовані 23-річний Геннадій і 32-річний Костянтин», - уточнили в прокуратурі.