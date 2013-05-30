Вантажний потяг збив чоловіка у Львові
10:16, 30 травня 2013Кримінал
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Переходив колію у недозволеному місці
У Львові вантажний потяг №1621 збив чоловіка віком 30-35 років. Інцидент стався 29 травня о 19:15 на залізничному перегоні «Підзамче-Львів».
Фото: ТСН.ua
Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
«Чоловік переходив колію у недозволеному місці», – йдеться у повідомленні.
Як повідомили у департаменті, потерпілого з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, у комі третього ступеня госпіталізували в реанімаційне відділення Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
Особа потерпілого встановлюється.
Проводиться дослідча перевірка.
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