Вантажний потяг збив чоловіка у Львові

У Львові вантажний потяг №1621 збив чоловіка віком 30-35 років. Інцидент стався 29 травня о 19:15 на залізничному перегоні «Підзамче-Львів».



Фото: ТСН.ua

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Чоловік переходив колію у недозволеному місці», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у департаменті, потерпілого з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, у комі третього ступеня госпіталізували в реанімаційне відділення Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Особа потерпілого встановлюється.

Проводиться дослідча перевірка.