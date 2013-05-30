Футболісту з «Дніпра» спалили BMW X6

У Дніпропетровську згорів автомобіль одного з футболістів ФК ”Дніпро”.



Вогонь знищив автомобіль. Фото: most-dnepr.info

Як повідомили УНІАН в ГУМВС в Дніпропетровській області, сьогодні, 30 травня, о 02.50 до чергової частини Бабушкінського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції надійшло повідомлення від громадян, що біля одного з будинків по вул. Комсомольській сталося загоряння автомобіля.

Силами працівників державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу було ліквідовано.

Встановлено, що автомобіль BMW X6, який згорів, був припаркований біля будинку та належить одному з футболістів ФК ”Дніпро”.

Загорання виникло в передній частині і автомобіль повністю згорів. Вогнем також пошкоджено ще три припарковані поруч автомобілі. Місце паркування системою відео-нагляду не обладнане. Причини пожежі та сума збитку встановлюються.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. За інформацією місцевих ЗМІ, автомобіль належить півзахисникові ФК «Дніпро» Денису Олійнику.