Затримано вандала, який зруйнував 40 надгробків

У Запорізькій області правоохоронці затримали 16-річного вандала, який зруйнував 40 пам'ятників на двох цвинтарях.



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Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, за подібні злочини передбачена відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Під час розслідування міліціонери встановили, що було пошкоджено понад 40 пам’ятників на могилах. Вандалом виявився 16-річний хлопець, який знаходиться на обліку у психіатра.

«Того дня він не хотів іти до школи, натомість в пошуках пригод забрів на місцевий цвинтар. Проте, зламавши там декілька пам’ятників, неповнолітній вандал на цьому не спинився та по дорозі до своєї бабусі зайшов на ще одне кладовище і продовжив наругу над могилами. Свої дії хлопець пояснити не зміг», - йдеться у повідомленні.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.