У Сахалінській області Росії загинула громадянка України

У Сахалінській області Росії в дорожньо-транспортній події загинула громадянка України.

Як повідомляє сьогодні Слідче управління Слідчого комітету РФ по Сахалінській області, в районі 17-го кілометра ділянки автодороги Южно-Сахалінськ - Корсаков здійснено ДТП за участю співробітника кримінального розшуку ОМВС Росії по Корсаковському міському округу, в результаті якої загинула громадянка України 2 лютого 1965 року народження.

Під час виїзду на місце події встановлено, що автомобіль «Тойота-Камрі» під керуванням вищезгаданого співробітника поліції, рухаючись автодорогою Южно-Сахалінськ - Корсаков, у районі комплексу «Олімпія», виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «КАМАЗ».

Також у ході перевірки встановлено, що співробітник поліції перебував у черговій відпустці і надавав послуги з перевезення пасажирів, серед яких опинилася потерпіла.

Відносно співробітника поліції проводиться перевірка в порядку ст.ст. 144, 145 КПК РФ, за результатами якої буде дано оцінку діям останнього за ст. 264 КК РФ, - порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

Призначено судово-медичні, автотехнічні експертизи, причини аварії встановлюються.