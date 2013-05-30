Підозрюваний у вбивстві фельдшера в Запоріжжі живий - УДПтСУ

Управління державної пенітенціарної служби України у Запорізькій області спростовує інформацію, яка з`явилася у деяких ЗМІ про смерть психічно хворого, який 24 травня в Запоріжжі убив вагітну жінку - фельдшера і облив кислотою ще двох медпрацівників, які прибули на виклик у складі бригади «швидкої допомоги».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління, «підозрюваного у скоєнні даного злочину було доставлено до слідчого ізолятора м. Запоріжжя, і зараз він перебуває в ньому: він живий».

Інформацію УДПтСУ у Запорізькій області УНІАН підтвердили і в міліції: за даними ВЗГ ГУ МВС України у Запорізькій області, у разі смерті підозрюваного, про це мало надійти повідомлення до Заводського райвідділу міліції м. Запоріжжя, який проводить розслідування нападу на співробітників «швидкої допомоги» і вбивства.

«Таких повідомлень не надходило», - запевнили у ВЗГ ГУМВС України у Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Запоріжжі психічно хворий чоловік викликав «швидку» для 78-річного батька, який нібито раптово почав задихатися. Коли медики прибули, він накинувся на них у під`їзді з льодорубом і кислотою. 29-річна фельдшер, яка перебувала на 6-му місяці вагітності, у результаті отриманих ран померла на місці, ще 2 медпрацівники отримали поранення і опіки кислотою. Вони госпіталізовані. Після події запорізькі медики висунули вимогу захистити їх від нападів.

Нападника було затримано співробітниками міліції.

Сьогодні, 30 травня, деякі ЗМІ опублікували інформацію про те, що злочинець нібито помер у лікарні через емоціонально-нестабільний стан.