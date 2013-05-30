Міліція Донецька запевняє, що забезпечить правопорядок під час акції опозиції «Вставай, Україно!» 31 травня.

Як повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області, 31 травня у центрі Донецька пройде ”низка громадських і політичних заходів, в яких візьмуть участь не лише жителі Донецька, а й гості шахтарської столиці”.

«ГУМВС України у Донецькій області вживатиме усіх необхідних заходів з метою забезпечення правопорядку і громадського спокою», - зазначається у повідомленні міліції.

У міліції підкреслили, що правоохоронці звертаються до учасників акцій з проханням, «поводитися толерантно, з повагою ставитися до оточення і не порушувати норми чинного законодавства».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у Донецьку відбудуться марш і мітинг в рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!». 28 травня Донецька обласна парторганізація «Батьківщини», відповідно до чинного законодавства, направила голові Донецької міської ради Олександру Лук’янченку повідомлення про проведення 31 травня в Донецьку мирної ходи і мирних зборів. Хода на чолі з лідерами опозиції розпочнеться о 16.00 на вулиці Артема від Донецького національного театру опери і балету ім. А.Солов’яненка. Після маршу відбудеться мітинг біля Донецької обласної державної адміністрації.

29 травня у прес-службі Донецької обласної організації партії «УДАР» заявили, що донецька влада вдається до всіляких методів, щоб зірвати проведення акції «Вставай, Україно!» 31 травня.

Сьогодні, 30 травня, на черговій 21-й сесії Донецької обласної ради заступник голови Донецької обласної організації Партії регіонів Ігор Чичасов заявив, що у ПР переконані, що акція опозиції в Донецьку – «це новий хрестовий похід проти Донбасу – це ні що інше, як добре спланована провокація». За його словами, опозиціонери «їдуть до Донецька у пошуках скандалу, вони їдуть сюди у пошуках великої бійки». «За нашими даними, акція ця буде нечисленна, сьогодні до Донецької області прямують автобуси з сусідніх областей України», - додав Чичасов і закликав жителів Донецької області «не піддаватися на провокації з боку опозиції».