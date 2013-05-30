Міліція обіцяє забезпечити порядок під час виборів 2 червня

Міліція Київської області обіцяє забезпечити правопорядок під час проміжних та позачергових виборів 2 червня.



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Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, 2 червня в області відбудуться проміжні вибори депутатів та позачергові вибори сільських і міського голів.

Начальник управління полковник міліції Валерій Мазан запевнив, що правопорядок під час волевиявлення майже 68 тисяч виборців на 105-ти дільницях буде забезпечено на належному рівні та відповідно до законодавства.

Вже зроблено відповідний розрахунок сил. Поблизу споруд, де розташовані дільниці, чергуватимуть посилені наряди патрульної служби. Для вчасного припинення та документування можливих правопорушень створено спеціальні слідчо-оперативні групи.

Міліція запевняє, що всі без винятку заяви та повідомлення, пов’язані з виборами, реєструватимуться. За цими фактами будуть проводитися перевірки та прийматимуться законні рішення.