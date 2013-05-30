Міліції доручили допитати фігурантів „справи каштанів”

Прокуратура Києва дала доручення слідчім міліції допитати посадових осіб, які є фігурантами справи щодо заміни каштанів на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу начальник відділу захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері прокуратури столиці Леся Багінська.

За її словами, риває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо висадки на Хрещатику звичайних кінських каштанів замість м’ясочервоних каштанів Бріотті.

“Вже проведено ряд слідчих дій, зокрема, прокуратурою міста Києва надано вказівки слідчим міліції на виїмку документації у комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Шевченківського району. Також надані міжнародні доручення з метою встановлення, де відбулась підміна або взагалі непостачання каштану кінського м’ясочервоного Бріотті, і де з’явились звичайні кінські каштани”, - зазначила Багінська.

“Також надано вказівки щодо допиту посадових осіб Шевченківської районної держадміністрації, а також інших посадових осіб, які є фігурантами в даній справі”, - додала вона.

Багінська підкреслила, що розслідування в даному кримінальному провадженні ведуть слідчі міліції.

Довідка УНІАН. Минулого року влада Києва прийняла рішення про оновлення зеленого насадження на Хрещатику. Був проведений тендер, переможець якого закупив за бюджетні кошти 200 каштанів, які мали бути, згідно з умовами договору, сорту “Бріотті”. Ще 115 саджанців цього ж сорту виявила бажання передати столиці компанія UDP як спонсор.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Таким чином, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна, із 289 висаджених каштанів лише 2 виявились сорту “Бріотті”.

Прокуратура Києва встановила факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн.