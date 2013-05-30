У Рівному спалили машину депутата. Фото

Сьогодні вночі в Рівному на вулиці Степана Бандери невідомі здійснили підпал автомобіля депутата сільради.



Спаленний легковик (з місця події)/Фото: ОГО

За даними прес-служби Головного управління ДСНС України в Рівненській області, вогнем пошкоджено салон автомобіля, панель приладів та лакофарбове покриття автомобіля Volkswagen Passat, 2004 року випуску.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, авто належало депутату Олександрійської сільської ради. За даними правоохоронців, чоловік вважає, що його машину підпалили.

Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення чи пошкодження чужого майна» (ст. 194 КК).