У київському УБОЗі – новий керівник

Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України полковник міліції Станіслав Рогозін представив особовому складу столичного УБОЗ нового керівника - підполковника міліції Олександра Шаповалова.



Представлення нового керівника/Фото: МВС

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до цього призначення Шаповалов очолював відділ боротьби з корупцією в центральних органах влади антикорупційного бюро ГУБОЗ.

Начальник главку відзначив, що Олександр Шаповалов має чималий досвід управлінської роботи, здатний сконцентрувати зусилля оперативників у непростих умовах, до того ж йому відома специфіка діяльності цього підрозділу.

Також очільник відомства сказав, що в Києві склався достатньо боєздатний колектив, спроможний реалізовувати серйозні матеріали, тому новому начальнику доручено згуртувати підрозділ і не допустити втрат досвідчених фахівців.

Крім того, окреслено пріоритетні завдання, які сьогодні керівництво МВС ставить перед спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю.

Новому керівнику Станіслав Рогозін побажав у найкоротші строки досягти узгодженості в роботі та розпочати реалізацію масштабних розробок.