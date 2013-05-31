У Києві підірвали директора автостоянки

У Києві під час конфлікту за автостоянку в людину кинули вибухівку.

Інцидент стався вранці 31 травня, за адресою вулиця Ревуцького, 1 на Позняках, пише „Комсомольська правда в Україні”.

В якийсь момент на стоянку увірвалися невідомі, які почали бійку з охоронцями. Коли директор стоянки Павло Насадюк прибув на місце події і спробував розібратися в конфлікті, йому в голову кинули вибухівку. Чоловік отримав опіки обличчя, рук і ніг. Подробиці події повідомив друг постраждалого Сергій.

"Прийшли невідомі в супроводі міліції. Нібито у наших охоронців є незареєстрована зброя. Перевірили, але нічого не знайшли. Коли Павло, директор стоянки, спробував з'ясувати що до чого, у нього кинули вибухпакет. У нього серйозні опіки, на одне око не бачить", - розповів Сергій.

Варто зазначити, що скандал на автостоянці на Ревуцького триває не один рік. Справа в тому, що на її місці хочуть побудувати висотку. У забудовників та місцевих жителів не раз виникали сутички з мордобоєм.