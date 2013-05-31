У Тернополі затримали викладача університету при отриманні хабара

У Тернополі затримали викладача університету при отриманні 12 тис. грн хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, викладач, будучи членом Державної екзаменаційної комісії одного з вищих навчальних закладів міста, вимагав через старосту в усіх студентів групи неправомірну вигоду в сумі 4 тис. грн за сприяння у складанні ними державного іспиту та захисті магістерської роботи.

Після отримання коштів від трьох студентів 30 травня посадовця затримали правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Як повідомив сьогодні, 31 травня, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян на спільній зустрічі з міським головою Сергієм Надалом й керівниками структурних підрозділів ОДА та мерії, правоохоронці затримали правоохоронці декана одного з факультетів Тернопільського національного економічного університету.

Він також висловив переконання, що факти хабарництва є і в Тернопільському національному педагогічному університеті.