У Луцьку міліцейські патрулі пересіли на велосипед

Охорону громадського порядку в Луцьку забезпечуватимуть міліонери на велосипедах. Про це УНІАН повідомили у СЗГ УМВС України у Волинській області.

"Торік у весняно-літній період у нас також працював велопатруль, – розповідає командир роти патрульної служби Луцького МВ УМВС України у Волинській області Віктор Пархомчук. – І це давало непогані результати в охороні громадського порядку: бувало навіть, що за гарячими слідами затримували грабіжників".

Велопатруль курсуватиме міським парком, а також на інших маршрутах, зокрема під час проведення масових заходів.

"Велосипеди мають низку переваг, адже забезпечують мобільність патрульної служби, – наголошує начальник міського відділу міліції Василь Марчишак. – Із їхньою допомогою можна без перешкод охороняти порядок у паркових алеях, інших місцях, які недоступні для машин. А під час масових заходів – оперативно дістатися до місця події і таким чином затримати правопорушника".

Міліціонерам пошили спеціальну форму, в якій зручно рухатися на велосипеді. Наряди будуть повністю укомплектовані всіма засобами, які необхідні для виконання функцій, пов’язаних із охороною громадського порядку.