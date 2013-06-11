У Дніпропетровську затримали торговців вогнепальною зброєю

У ніч з 6 на 7 червня у Дніпропетровську співробітники СБУ затримали 5 членів злочинної групи, які реалізували в Україні вогнепальну зброю.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

«Встановлено, що протягом 6 місяців зловмисники ввозили на територію України контрабандним шляхом з країн ближнього зарубіжжя вогнепальну зброю та в подальшому продавали її зацікавленим особам. Учасники угрупування мали власну «майстерню», яку обладнали в помешканні одного з ділків, де ремонтували та переробляли зброю з макетів у бойову», - йдеться в повідомленні Управління СБУ.

За результатами санкціонованих обшуків у автомобілях та помешканнях затриманих виявлено та вилучено 7 різновидів пістолет-кулеметів, гвинтівку «ТОЗ-12», автомат АКС-74, 13 пістолетів різних марок та майже 300 набоїв до них.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За рішенням суду всім затриманим торговцям зброєю обрано запобіжний захід «тримання під вартою».