Зниклих черниць Лаври могли викрасти – ЗМІ

У Києві дві черниці пішли до Києво-Печерської лаври та не повернулися. Настоятельку Свято-Покровського монастиря 52-річну Калісфенію (Тетяну Шамайло) та її 31-річну помічницю шукають вже чотири доби.

Як стало відомо, настоятелька з помічницею пропали пізно ввечері 14 червня, коли пішли у Києво-Печерську лавру на зустріч зі священиком. А після цього зникли без вісти.

За даними ЗМІ, у Києво-Печерській лаврі вже обшукали всі печери, всі можливі колодязі та місця, де черниці могли б лишитися на молитву. Утім, поки все дарма.

"Самі молимося і щиро просимо всіх про молитву і про допомогу. Тому що на сьогоднішній день невідоме місцеперебування ігумені Покровського монастиря, але, сподіваємося, що з божою допомогою все вирішиться", - каже прес-секретар предстоятеля УПЦ МП Отець Георгій.

За даними деяких ЗМІ, черниць могли викрасти. Крім того, за неперевіреною інформацією, в них могла бути при собі велика сума грошей.

У міліції офіційних версій поки не розголошують, але вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

ТСН