На Волині наркокур'єра ув'язнили на 10 років

Набула чинності ухвала Апеляційного суду Волинської області стосовно громадянина України, який намагався контрабандним шляхом ввезти з Республіки Польща на територію нашої держави кокаїн в особливо великих розмірах.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, в жовтні 2012 року співробітники СБУ спільно з прикордонниками та митниками затримали зловмисника у пункті пропуску «Ягодин».

36-річний мешканець Полтавської області ввіз з Польщі до України 175 грамів кокаїну, розфасувавши у 34 капсули і напередодні проковтнувши. Під час огляду у медичній установі, вказані капсули були виявлені в результаті рентгенографії.

Суд визнав наркокур’єра винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч.3 ст.307 (незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.