В Україні можливі затримки видачі закордонних паспортів – ДМС

Державна міграційна служба України інформує, що, у зв’язку зі зміною виробника бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, найближчими днями можливі затримки із відвантаженням готових паспортів. Зокрема, затримки можуть виникати при терміновому (протягом 10 днів) оформленні документів.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України з посиланням на прес-службу ДМС.

За інформацією виробника, ситуація буде врегульована найближчим часом, таким чином громадяни, які подають документи для оформлення паспорта протягом 30 днів, скоріш за все отримають паспорти своєчасно.

Враховуючи те, що пікові навантаження на територіальні підрозділи міграційної служби припадають на відпускні та святкові сезони, Державна міграційна служба пропонує громадянам завчасно оформлювати паспорти, не відкладаючи це на останній момент. Це дозволить уникнути черг, які у більшість місяців року в підрозділах міграційної служби відсутні.