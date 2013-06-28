Столична міліція посилить охорону громадського порядку

Міліція з метою попередження правопорушень і забезпечення охорони громадського порядку посилить патрулювання в місцях проведення офійних урочистостей з нагоди Дня Конституції у Києві.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, сьогодні планується проведення ряду масових заходів в різних районах столиці, присвячених відзначенню Дня Конституції. Так, у центральній частині міста, окрім загальноміських урочистостей, будуть проводитись заходи, організовані представниками різних громадських організацій, які напередодні подали до КМДА відповідні заявки.

Київською міліцією вже підготовлено відповідні розрахунки сил і засобів для забезпечення охорони громадського порядку у місцях проведення заходів. Під час святкування буде посилено патрулювання у місцях скупчення людей, на зупинках громадського транспорту та в метрополітені.

Також у центральній частині міста буде обмежено рух автотранспорту.

Правоохоронці звертаються до киян та гостей міста з проханням не порушувати громадський порядок і брати участь у святкових заходах з дотриманням вимог чинного законодавства.