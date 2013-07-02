За хабар у 40 тис. грн київський чиновник отримав 3 роки

У Києві засуджено працівника Головного управління Держтехногенбезпеки у Київській області, який вимагав 40 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ CБУ у м. Києві та Київській області, у грудні 2012 року співробітники столичного Управління СБУ затримали старшого інспектора відділу ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області під час одержання 40 тис. грн неправомірної винагороди. Зловмисник вимагав гроші від представника одного зі столичних товариств за не закриття підприємства через виявленні порушення норм протипожежної безпеки.

Рішенням Подільського районного суду Києва посадовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді 3 років і 4 місяців позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки та позбавлено права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади.