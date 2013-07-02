На Буковині міліція вилучила у селянки 110 кілограмів коноплі

На Буковині співробітники міліції вилучили 110 кілограмів коноплі, які виростила 50-річна мешканка Герцаївського району Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, 1 липня співробітники підрозділу громадської безпеки Герцаївського РВ УМВС виявили на території присадибної ділянки однієї із мешканок села Годинівка Герцаївського району незаконний посів коноплі. Правоохоронці задокументували 815 кущів незаконної рослини, які заважили майже 110 кілограм.

Сировину направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області на дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Ведеться слідство.