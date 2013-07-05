На Чернігівщині суддя отримав 30 тис. грн хабара
17:38, 05 липня 2013Кримінал
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За винесення виправдувального вироку
У Чернігівській області викрито суддю одного з районних судів, який отримав 30 тис. грн хабара за винесення неправосудного виправдувального вироку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом передачі грошей цьому судді адвокатом особи, в якої вимагали кошти.
Прокуратурою області проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину. Хід досудового розслідування взяв на особистий контроль прокурор області.
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