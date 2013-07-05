На Чернігівщині суддя отримав 30 тис. грн хабара

У Чернігівській області викрито суддю одного з районних судів, який отримав 30 тис. грн хабара за винесення неправосудного виправдувального вироку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом передачі грошей цьому судді адвокатом особи, в якої вимагали кошти.

Прокуратурою області проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину. Хід досудового розслідування взяв на особистий контроль прокурор області.