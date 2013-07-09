У жителя Харкова міліціонери вилучили арсенал зброї

У Київському районі Харкова правоохоронці вилучили в приватному домоволодінні арсенал зброї часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, зброя була виявлена 8 липня в домоволодінні 31-річного безробітного харків’янина під час відпрацювання оперативної інформації.

У спеціально обладнаному сховищі, яке було розташоване в сараї, чоловік зберігав 4 мінометні міни різних калібрів, 8 артилерійських снарядів, ручну гранату РПГ-40 та запал до неї, дві ручні гранати РГД-33, три ручні гранати Ф-1, протитанкову міну, паперовий пакунок та дві ємкості з кристалічною речовиною, 5 підривачів до артилерійських снарядів та до сотні патронів. Окрім цього, до колекції зброї також потрапили три штик-ножі та клинок від шаблі.

Як пояснив власник, всі ці предмети він знаходив протягом тривалого часу під час розкопок на території Харківської області.

Вилучене направлене на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Харківській області.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення на строк від 3 до 7 років.