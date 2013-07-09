Двоє львів’ян до смерті побили безхатченка

Мешканці одного із будинків на вулиці Героїв УПА зателефонували за номером «102» і повідомили, що двоє молодиків жорстоко б’ють безхатченка. Подія сталася 30 червня близько 22:00.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України, правоохоронці, які прибули на місце події за «гарячими слідами» затримали двох львів’ян 19-ти та 20-ти років народження.

За попередніми даними, того вечора хлопці, які перебували у стані алкогольного сп’яніння побачили безхатченка. Останній попросив їх допомогти йому купити спиртне. Між співрозмовниками виник конфлікт. Молодики почали жорстоко бити 50-річного чоловіка.

«Як повідомили очевидці хлопці наносили померлому удари кулаками та ногами по різних частинах тіла й голови, спричинивши при цьому тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті» - розповідає Віталій Горський, начальник Франківського райвідділу міліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вдячні небайдужим львів’янам, які допомогли розкрити злочин за «гарячими слідами».