На Житомирщині повісився восьмирічний хлопчик

07:34, 10 липня 2013
Кримінал
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Ведеться слідство

У Житомирській області повісився восьмирічний хлопчик. Трагедія сталася у селі Нові Білокоровичі Олевського району.

«Увечері, 9 липня, в Олевський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що у селі Нові Білокоровичі місцевий житель, 2005 року народження, покінчив життя самогубством через повішення. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка почала перевірку і з`ясування всіх обставин того, що сталося. Відомо, що хлопчик раніше вже здійснював спроби самогубства», - сказала УНІАН співробітник відділу громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук.

Слідів насильства над дитиною першочергові перевірки не виявили.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

З’ясовуються обставини трагедії.

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