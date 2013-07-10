На Львівщині під час купання в річці втопилися троє підлітків

Знайдені тіла ще 2-х підлітків, які зникли 8 липня під час купання на річці Стрий біля села Явора Турківського району.

Про це повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні, пошуки підлітків тривали упродовж 8 -10 липня. 10 липня о 08.15 та о 09.15 водолази вилучили з води тіла двох дітей.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня біля села Явора Турківського району четверо підлітків (1998 - 2000 р.н., жителі села Розлуч) відпочивали та купалися у річці. Пізніше один підліток повернувся додому, а інші зникли. Під час пошуку на березі річки було виявлено їхні речі та мобільні телефони.

О 16.10 9 липня водолази Львівської центральної рятувальної служби тіло одного підлітка знайшли та підняли з води.

10 липня пошуки ще двох підлітків тривали. До пошуків залучалися пошуково-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Львівській області, працівники міліції, місцеві жителі та водолази.