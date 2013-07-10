У Києві в гаражі виявлено теплицю, де вирощували марихуану

У Києві в гаражі виявлено бокс-теплицю, де вирощували 60 кущів марихуани.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Шевченківського райуправління міліції вилучили у гаражі бокс-теплицю з вентиляцією та штучним світлом, обладнання для зрошування та добрива, а також понад 60 кущів марихуани.

З’ясувалося, що власником «городу» був 28-річний громадянин, який для цього орендував приміщення гаражу, а насіння придбав через Інтернет.

Усі вилучені речі та вирощену продукцію направлено до науково-дослідного експертного центру Головного управління столичної міліції.

Наразі слідчим відділом Шевченківського районного управління столичної міліції розпочате кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу України «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком від 3-х до 5-ти років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу щодо наркоагронома.