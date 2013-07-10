На Полтавщині 73-річний батько вбив сина
12:29, 10 липня 2013Кримінал
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Зарізав ножем
У місті Лубнах Полтавської області в результаті проведення слідчих дій затримано 73-річного пенсіонера за підозрою у вбивстві.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 8 липня в квартирі за місцем проживання під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв убив ножем свого 47-річного сина.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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