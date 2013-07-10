На Полтавщині 73-річний батько вбив сина

У місті Лубнах Полтавської області в результаті проведення слідчих дій затримано 73-річного пенсіонера за підозрою у вбивстві.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 8 липня в квартирі за місцем проживання під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв убив ножем свого 47-річного сина.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).